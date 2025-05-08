Путин заявил, что будет рад посетить Китай

Путин планирует поехать в КНР на празднование юбилея победы над Японией

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что будет рад посетить КНР на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Об этом сообщает Интерфакс.

«Со своей стороны благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны», — заявил он.

Российский лидер добавил, что будет рад вновь посетить Китай с официальным визитом в даты празднования. Путин отметил, что в ближайшее время делегация России примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

До этого сообщалось, что переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составах с участием делегаций двух стран. Ожидается подписание совместных документов, заявления лидеров для СМИ и официальный завтрак.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин могут принять заявления о глобальной стратегической стабильности и дальнейшем укреплении отношений двух сторон.

Ранее помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая.