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В Кремле анонсировали поездку Путина в Китай

Ушаков: Путин в конце августа — начале сентября планирует посетить Китай
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в конце августа — начале сентября посетит с официальным визитом КНР. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге с журналистами, пишет РИА Новости.

По словам Ушакова, Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею победы во Второй мировой войне, а также победе над милитаристской Японией.

«Совместное участие лидеров двух стран в юбилейных праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 Мая <…> уже становится доброй традицией», — отметил представитель Кремля.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы. Ожидается, что он пробудет в РФ с 7 по 10 мая.

Во время его визита планируется личная встреча с российским лидером, на которой они обсудят вопросы партнерства и стратегического взаимодействия двух стран, а также проблемы международной и региональной повестки. Кроме того, как отметили в Кремле, запланировано подписание целого ряда двусторонних документов.

Ранее Песков рассказал о приеме по случаю 80-летия Победы.

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