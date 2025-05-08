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Си Цзиньпин рассказал, что рад принять участие в торжествах в честь Дня Победы в Москве

Си Цзиньпин: я рад принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы
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Александр Кряжев/фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рад принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

«Уважаемый господин президент, мой дорогой друг, дорогие российские министры, я очень рад приглашению моего друга президента Путина вновь посетить Россию с визитом и принять участие в торжествах в честь 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне», — сказал глава КНР.

В свою очередь, российский лидер заявил, что будет рад посетить КНР на празднование юбилея победы над милитаристской Японией. Путин отметил, что в ближайшее время делегация России примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

До этого сообщалось, что переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составах с участием делегаций двух стран. Ожидается подписание совместных документов, заявления лидеров для СМИ и официальный завтрак.

По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин могут принять заявления о глобальной стратегической стабильности и дальнейшем укреплении отношений двух сторон.

Ранее помощник Путина назвал основную сферу сотрудничества РФ и Китая.

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80 лет Победы
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