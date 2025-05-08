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Зеленский заявил, что предложение Украины о перемирии остается в силе

Зеленский: предложение Украины о 30-дневном перемирии остается в силе
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Предложение Киева о введении перемирия на 30 дней остается в силе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь по меньшей мере на 30 суток остается в силе», — отметил он.

По его словам, эта инициатива «может дать шанс дипломатии».

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Ожидается, что украинская сторона должна «последовать этому примеру». При этом в случае нарушения перемирия будет дан «адекватный и эффективный ответ».

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.

В тот же день в Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.

5 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что высоко оценивает решение российского лидера объявить трехдневное перемирие на Украине. Глава Белого дома добавил, что считает, что обе стороны украинского конфликта хотят его урегулирования.

Ранее политолог объяснил отказ Зеленского от перемирия в дни празднования 80-летия Победы.

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