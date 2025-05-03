Президент Украины Владимир Зеленский отказался от перемирия в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поскольку не сможет организовать соблюдение режима тишины из-за неподчинения украинской армии. Об этом заявил доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова Юрий Юденков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Войска ему [Зеленскому] не подчиняются, перемирие соблюдать не будут, он это выполнить не может, что ему еще остается? Поэтому он и говорит: «А и не надо нам», — отметил эксперт.

Юденков добавил, что характер у президента Украины «местечковый, ему лишь бы поругаться и пошуметь».

Незадолго до этого сообщалось, что Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Кроме того, он заявил, что Киев не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 мая.

В конце апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев подчеркивал, что Москва будет надежно защищена от провокаций Киева на 9 мая. По его словам, в пресечении попыток противника сорвать праздничные мероприятия должны участвовать не только спецслужбы, но и простые граждане. Парламентарий призвал россиян усилить бдительность на фоне угроз со стороны Киева.

Ранее в Госдуме призвали «уничтожить» Зеленского.