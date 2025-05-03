Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский отверг предложение Путина о перемирии

«Страна.ua»: Зеленский настаивает на 30-дневном перемирии
close
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на прекращении огня на 30 дней», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что украинский президент также заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад 9 мая.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

В этот же день газета Politico сообщила, что часть европейских союзников Украины отклонила предложение Киева приехать на саммит, запланированный на 9 мая. О других планах на этот день сообщили премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, а также президент Франции Эммануэль Макрон и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Ранее в Госдуме объяснили угрозы Зеленского сорвать парад 9 мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами