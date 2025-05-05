Трамп оценил предложенное Путиным трехдневное перемирие на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает решение российского лидера Владимира Путина объявить трехдневное перемирие на Украине. Его цитирует ТАСС.
«Как вам известно, президент Путин только что объявил о трехдневном прекращении огня. На первый взгляд это кажется не таким уж значительным сроком, но на самом деле это большое достижение, если помнить, с чего все начиналось», — сказал Трамп, напомнив, что его предшественник Джо Байден «три года не разговаривал с Путиным».
Американский президент также добавил, что считает, что обе стороны украинского конфликта хотят его урегулирования.
28 апреля Путин объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.
В Кремле заявили, что отказ правительства Украины от перемирия свидетельствует о том, что идеологической его основой является неонацизм.
Ранее Зеленский допустил, что Украину могут оставить «один на один» с Россией.