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В Кремле пообещали сообщить, кто из зарубежных гостей приедет в Москву 9 мая

Песков: Кремль сообщит, кто из зарубежных гостей посетит Москву 9 мая
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Станислав Красильников/РИА Новости

Кремль сообщит обо всех зарубежных лидерах, которые приедут в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом РИА Новости сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сообщим состав — всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 Мая», — отметил Песков.

Свое участие в параде Победы на 9 Мая в Москве подтвердили ряд лидеров зарубежных государств. В частности, Москву в этот знаменательный день посетит председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Бразилии и Сербии Луис Инасиу Лула да Силва и Александар Вучич.

Также приглашение России приняли премьеры Словакии и Индии Роберт Фицо и Нарендра Моди и другие зарубежные лидеры.

Президент Украины Владимир Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве и пригласил лидеров ЕС в Киев на 9 Мая. Он призвал союзников Украины таким образом продемонстрировать единство.

Одновременно с этим глава евродипломатии Кая Каллас предупредила страны ЕС и кандидатов, желающих стать частью политического объединения, о последствиях, которые ждут их в случае поездки на парад Победы в Москву.

Ранее репетиция парада Победы в России напугала немцев.

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80 лет Победы
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