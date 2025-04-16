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Репетиция парада Победы в России напугала немцев

Bild: репетиция парада Победы в РФ подтвердила худшие опасения Европы
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Александр Гальперин/РИА Новости

В Германии нарастает тревога в связи с подготовкой России к параду Победы на 9 Мая. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

По данным издания, особое беспокойство вызвали кадры с репетицией парада в Екатеринбурге, где вместо традиционных исторических танков времен Второй мировой войны и ядерных ракетных комплексов продемонстрировали современную боевую технику. В частности, танки с противоаэростатными системами, реактивные системы залпового огня БМ-21 и БМ-30, а также бронетранспортеры со средствами РЭБ.

Особое внимание привлекли представленные в заключительной части автоцистерны, машины скорой помощи и роботы-саперы. По мнению немецкого эксперта по безопасности Нико Ланге, такой подход к параду уже не демонстрация символических ценностей, а показ военной мощи российской армии.

«Кремль представил, по-видимому, идеальное боевое подразделение — эффективное, прагматичное и смертоносное. (...) Это подтверждает худшие опасения: Россия извлекла уроки из своих прошлых ошибок. Теперь наблюдается прагматичная точность», — говорится в публикации.

14 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас предупредила о последствиях для стран ЕС и кандидатов на вступление в союз за участие в параде Победы в Москве 9 мая. Она отметила, что ЕС направил четкое указание воздержаться от поездки в российскую столицу на празднование 80-летия Победы. Каллас подчеркнула, что московские торжества вызывают серьезную реакцию в Брюсселе.

Ранее Песков раскрыл причину популярности Парада Победы среди мировых лидеров.

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