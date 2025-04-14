В ЕС заявили о последствиях для тех стран, кто поедет в Москву на парад Победы

Стран — членов ЕС и тех государств, которые только хотят вступить в союз, ждут серьезные последствия в случае участия в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия. (...) Мы четко дали им это понять», — сказала Каллас.

Она отметила, что страны — кандидаты на вступление в Евросоюз получили четкое указание воздержаться от участия в московских торжествах. Каллас подчеркнула, что празднование 80-летия Победы в России вызывает серьезную реакцию в Брюсселе.

Вместо поездки в Москву глава дипслужбы ЕС призвала европейских лидеров как можно чаще посещать Украину, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку. При этом Брюссель предпочитает, чтобы подобные визиты сопровождались конкретными обещаниями военной помощи.

До этого председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал, почему в Европе не празднуют 9 Мая. По его мнению, это не праздник для европейцев, поскольку в основном там правят потомки нацистов и предателей. Мединский добавил, что настоящих героев европейского Сопротивления, людей чести и наследников рыцарской доблести в Европе давно не осталось в живых.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.