Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС заявили о последствиях для тех стран, кто поедет в Москву на парад Победы

Каллас пригрозила последствиями лидерам стран ЕС за поездку в Москву на 9 Мая
close
Kenzo Tribouillard/AP

Стран — членов ЕС и тех государств, которые только хотят вступить в союз, ждут серьезные последствия в случае участия в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия. (...) Мы четко дали им это понять», — сказала Каллас.

Она отметила, что страны — кандидаты на вступление в Евросоюз получили четкое указание воздержаться от участия в московских торжествах. Каллас подчеркнула, что празднование 80-летия Победы в России вызывает серьезную реакцию в Брюсселе.

Вместо поездки в Москву глава дипслужбы ЕС призвала европейских лидеров как можно чаще посещать Украину, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку. При этом Брюссель предпочитает, чтобы подобные визиты сопровождались конкретными обещаниями военной помощи.

До этого председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал, почему в Европе не празднуют 9 Мая. По его мнению, это не праздник для европейцев, поскольку в основном там правят потомки нацистов и предателей. Мединский добавил, что настоящих героев европейского Сопротивления, людей чести и наследников рыцарской доблести в Европе давно не осталось в живых.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами