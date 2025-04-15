«Я еду в Москву». В Европе не все выполнят приказ ЕС игнорировать парад Победы

Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 9 мая 2024 года

Фицо заявил, что угрозы Каллас не помешают ему приехать на парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался принимать во внимание предупреждения и угрозы главы евродипломатии Кайи Каллас о недопустимости поездки на парад Победы в Москве 9 мая. Он напомнил, что является премьер-министром суверенной страны и заявил, что никто не может давать ему подобных указаний. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что требования Каллас следует рассматривать как неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма, вследствие чего ее нужно отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве. Таким образом он отреагировал на призыв главы евродипломатии Кайи Каллас не ездить в столицу России 9 мая. Запись появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что я являюсь законным премьер-министром Словакии — суверенной страны. Никто не может указывать мне, куда идти или нет.

Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, которые погибли при освобождении Словакии», — написал Фицо.

В заочной дискуссии с Кайей Каллас он напомнил, что сейчас 2025-й, а не 1939-й год и заявил, что в свете ее высказываний в Евросоюзе необходимо открыть дискуссию о природе демократии. В ее рамках следовало бы обсудить, что происходит с президентскими выборами в Румынии и во Франции, а также организацию Западом «майданов» в Сербии и Грузии.

«Напоминаю, что, как один из немногих в ЕС, я постоянно говорю о необходимости мира на Украине и не вхожу в число ярых сторонников продолжения этой бессмысленной войны. Слова г-жи Каллас неуважительны, и я возмущен ими», — написал Роберт Фицо.

Спикер парламента Армении Ален Симонян также выразил несогласие с позицией Евросоюза по поводу участия в параде Победы в Москве.

«Существует вопрос восприятия. Это и наша победа. Триста тысяч армян не вернулись с фронта. В рядах движения Сопротивления также воевали армяне, и это один из наших дней гордости. Участие премьер-министра [Никола Пашиняна в мероприятиях 9 мая в Москве] никак не может быть связано с ЕС или иным вопросами», — заявил он.

Что сказала Каллас

14 апреля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас на пресс-конференции заявила, что настоятельно не рекомендует представителям Евросоюза и стран — кандидатов в члены ЕС посещать Москву в день Победы.

«На встрече министров было очень четко отмечено, что любое участие в парадах или торжествах по случаю 9 мая в Москве не останется без реакции со стороны европейцев, учитывая, что Россия ведет полномасштабную войну в Европе. Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 мая, они будут иметь последствия», — сказала Каллас.

Она отметила, что страны — кандидаты на вступление в Евросоюз получили четкое указание воздержаться от участия в московских торжествах. Вместо поездки в столицу России глава дипслужбы ЕС призвала европейских лидеров как можно чаще посещать Украину, чтобы продемонстрировать Киеву свою поддержку, лучше — с конкретными обещаниями военной помощи.

«Шабаш чертей». В России оценили идею Зеленского собрать в Киеве лидеров ЕС на 9 Мая Президент Украины Владимир Зеленский пригласит лидеров стран Евросоюза приехать в Киев 9 мая, чтобы... 15 апреля 18:32

Реакция в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко отозвался на слова Кайи Каллас.

«Отбитая русофобка поставила ультиматум не только странам Евросоюза, но и кандидатам, которые обсуждают вопросы вступления в ЕС, потребовав от них отказаться от поездок в нашу страну в дни празднования 80-летия Великой Победы. Заявление Каллас — неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма. Каллас необходимо отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН», — заявил он.

Схожим образом отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Процитировав заметку британского издания The Telegraph с информацией о том, что Сербии может быть отказано во вступлении в Европейский союз, если ее президент Александр Вучич подтвердит свое намерение приехать на парад Победы в Москве, она сказала:

«Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали «людьми второго сорта».

На слова Кайи Каллас обратили внимание и в Кремле.

«Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государствам, которым она угрожает. И, как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.