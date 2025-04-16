«Готов, чтобы небо обрушилось»: президент Сербии приедет в Москву, несмотря на давление ЕС

Несмотря на давление со стороны руководства Евросоюза, президент Сербии Александар Вучич подтвердил намерение приехать в Москву 9 мая для участия в параде Победы по случаю 80-й годовщины разгрома фашистской Германии. Как сообщает сербский портал Blic, глава республики заявил, что не изменит ранее принятого решения и «готов к тому, чтобы все небо обрушилось» на его голову. Вчера об аналогичной позиции заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, отвергший предупреждения и угрозы со стороны главы евродипломатии Кайи Каллас.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что испытывает сильное давление из-за планов присутствовать на параде Победы в Москве и отметил, что не изменил своего решения об этой поездке.

«Я не знаю, что решат другие, но я не изменил своего решения. Я готов, чтобы все небо обрушилось на мою голову», — сказал Вучич.

Глава республики добавил, что он сможет продержаться и напомнил, что в течение трех с половиной лет так и не ввел санкции против России, несмотря на требования Евросоюза об этом.

По его словам, Белград продолжит обсуждать с Москвой газовые договоренности и ситуацию с компанией «Naftne industrije Srbije» («Нефтяная индустрия Сербии», НИС), более чем наполовину принадлежащей «Газпрому». С 1 января 2025 года США ввели против нее санкции, что вызвало трудности с поставками нефти через адриатический нефтепровод. Ранее Вучич говорил, что сербские власти готовы выкупить российскую долю в NIS примерно за €700 млн, хоть и будут пытаться избежать такого сценария.

«Я еду в Москву». В Европе не все выполнят приказ ЕС игнорировать парад Победы Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался принимать во внимание предупреждения и угрозы главы... 16 апреля 09:22

Словакия и Армения поддерживают

Вчера на ту же тему высказывался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он отказался принимать во внимание предупреждения и угрозы главы евродипломатии Кайи Каллас о недопустимости поездки на парад Победы в Москве 9 мая.

«Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что я являюсь законным премьер-министром Словакии — суверенной страны. Никто не может указывать мне, куда идти или нет. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, которые погибли при освобождении Словакии» , — заявил Фицо.

Аналогичную позицию выразила и Армения, чей премьер-министр Никол Пашинян также намерен приехать в Москву 9 мая для участия в параде Победы.

«Это и наша победа. Триста тысяч армян не вернулись с фронта. В рядах движения Сопротивления также воевали армяне, и это один из наших дней гордости. Участие премьер-министра [Никола Пашиняна в мероприятиях 9 мая в Москве] никак не может быть связано с ЕС или иным вопросами», — заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

Угрозы Каллас

Угрозы в адрес стран-членов ЕС и стран-кандидатов на вступление в Евросоюз прозвучали 14 апреля со стороны главы евродипломатии Кайи Каллас. Она заявила, что настоятельно не рекомендует посещать Москву в день Победы.

«На встрече министров было очень четко отмечено, что любое участие в парадах или торжествах по случаю 9 мая в Москве не останется без реакции со стороны европейцев, учитывая, что Россия ведет полномасштабную войну в Европе. Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 мая, они будут иметь последствия », — сказала Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

Земляк Кайи Каллас, генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов также заявил, что если президент Сербии Александр Вучич поедет на празднование 9 Мая в Москву, это может отразиться на перспективах вступления Сербии в ЕС.

О решении Вучича приехать в Москву 9 мая стало известно в октябре 2024 года. Недавно, в конце марта, замглавы администрации президента России Максим Орешкин во время визита в Сербию подтвердил, что у президента Сербии запланированы переговоры с президентом России.

«Это очень важный год, 80-летие Победы. В октябре прошлого года здесь отмечали освобождение Белграда (октябрь 1944 года), очень большой праздник. Май стал победой в Великой Отечественной войне. Мы очень рады, что президент Сербии Вучич будет в Москве, и, конечно, будет встреча и переговоры с президентом России», — сказал Орешкин.

На парад Победы в Москве ожидается приезд полутора десятков руководителей из дружественных стран, включая президентов Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Сербии, Бразилии, Кубы, Венесуэлы, Буркина-Фасо, Палестины, Абхазии, а также председателя КНР, премьер-министров Армении и Словакии и посла Израиля.