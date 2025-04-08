Бразилия подтвердила визит президента в Москву 9 мая

Россия придает особое значение визиту президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Москву в День Победы, подготовка к саммиту активно ведется. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

«Президент Бразилии получил приглашение Владимира Путина приехать на празднование 80-летия Победы в Москве. Сейчас мы работаем над тем, чтобы решить все вопросы, связанные с организацией этой поездки», — сказал он.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама пригласили в Москву на празднование 80-летия Победы.

2 апреля Владимир Путин пригласил главу Абхазии Бадру Гунбу на мероприятия, посвященные Дню Победы в Москве.

29 марта заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что многие лидеры стран Азии приглашены на Парад Победы 9 мая 2025 года.

Заместитель главы ведомства добавил, что уже подтверждено присутствие на праздновании 80-летия победы над нацистской Германией председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина и генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Имена других приглашенных будут названы позже, резюмировал Руденко.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.