Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бразилия подтвердила визит президента в Москву 9 мая

Посол Лабецкий: Бразилия подтвердила визит Лулы да Силвы в Москву 9 мая
close
Adriano Machado/Reuters

Россия придает особое значение визиту президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Москву в День Победы, подготовка к саммиту активно ведется. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.

«Президент Бразилии получил приглашение Владимира Путина приехать на празднование 80-летия Победы в Москве. Сейчас мы работаем над тем, чтобы решить все вопросы, связанные с организацией этой поездки», — сказал он.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама пригласили в Москву на празднование 80-летия Победы.

2 апреля Владимир Путин пригласил главу Абхазии Бадру Гунбу на мероприятия, посвященные Дню Победы в Москве.

29 марта заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко рассказал, что многие лидеры стран Азии приглашены на Парад Победы 9 мая 2025 года.

Заместитель главы ведомства добавил, что уже подтверждено присутствие на праздновании 80-летия победы над нацистской Германией председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина и генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама. Имена других приглашенных будут названы позже, резюмировал Руденко.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами