«Продемонстрировать единство». Зеленский пригласил союзников на 9 мая в Киев

Владимир Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день, пишет газета Politico. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать наше единство». Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил высокопоставленных европейских чиновников на 9 мая в Киев «в качестве демонстрации дипломатической силы», пишет газета Politico. Мероприятие, проводимое украинским лидером, состоится в противовес параду на Красной площади в Москве в тот же день.

Министр иностранных дел Андрей Сибига передал соответствующее приглашение коллегам по Европейскому союзу во время сегодняшней встречи в Люксембурге.

Европейских союзников призывают «продемонстрировать наше единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».

Отдельно Зеленский хотел бы встретиться с лидерами коалиции «За свободу», чтобы «определить гарантии безопасности» для Украины, как только будет согласовано возможное прекращение огня с Россией, добавил Сибига.

Глава украинского МИД не уточнил, где пройдет именно пройдет встреча. В настоящее время обсуждается потенциальный визит на Украину в начале мая глав государств, в том числе будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщили изданию два европейских дипломата на условиях анонимности.

Согласно открытой информации, ни представителей США, ни большинства стран — членов ЕС не приглашали. Президент США Дональд Трамп еще в феврале сообщил, что не планирует посещать Москву 9 мая.

В мае 2005 года на военном параде в Москве присутствовали бывший президент США Джордж Буш — младший и тогдашний президент Франции Жак Ширак. В последние годы ни один западный лидер не присутствовал на торжествах по случаю Победы в ВОВ в России.

Точно не в Москву

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что европейские страны не будут участвовать в параде 9 мая в Москве.

«На встрече министров было очень четко заявлено различными государствами-членами, что любого участия в параде или торжествах по случаю 9 Мая в Москве, скорее всего, не будет с европейской стороны», — заявила она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Дипломат добавила, что для европейских чиновников, которые все-таки решат посетить Москву в праздничные майские дни, это не останется без «последствий».

Участие представителей стран — кандидатов в ЕС в параде Победы «также нежелательно», и власти этих государств получили «соответствующие предупреждения».

«Очень четкие указания стран — членов ЕС для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не соответствует ценностям ЕС»,— подтвердила наличие соответствующих инструкций от Брюсселя глава МИД Латвии Байба Браже.

Кто приедет в РФ

В Россию для участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной Войне приедут председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Александар Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди, Роберт Фицо, президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

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