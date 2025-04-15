Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Продемонстрировать единство». Зеленский пригласил союзников на 9 мая в Киев

Зеленский пригласил европейских лидеров на 9 мая в Киев
close

Президент Украины Владимир Зеленский

Geert Vanden Wijngaert/AP
Владимир Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день, пишет газета Politico. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать наше единство». Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил высокопоставленных европейских чиновников на 9 мая в Киев «в качестве демонстрации дипломатической силы», пишет газета Politico. Мероприятие, проводимое украинским лидером, состоится в противовес параду на Красной площади в Москве в тот же день.

Министр иностранных дел Андрей Сибига передал соответствующее приглашение коллегам по Европейскому союзу во время сегодняшней встречи в Люксембурге.

Европейских союзников призывают «продемонстрировать наше единство и решимость перед лицом крупнейшей агрессии в Европе со времен Второй мировой войны».

Отдельно Зеленский хотел бы встретиться с лидерами коалиции «За свободу», чтобы «определить гарантии безопасности» для Украины, как только будет согласовано возможное прекращение огня с Россией, добавил Сибига.

Глава украинского МИД не уточнил, где пройдет именно пройдет встреча. В настоящее время обсуждается потенциальный визит на Украину в начале мая глав государств, в том числе будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, сообщили изданию два европейских дипломата на условиях анонимности.

Согласно открытой информации, ни представителей США, ни большинства стран — членов ЕС не приглашали. Президент США Дональд Трамп еще в феврале сообщил, что не планирует посещать Москву 9 мая.

В мае 2005 года на военном параде в Москве присутствовали бывший президент США Джордж Буш — младший и тогдашний президент Франции Жак Ширак. В последние годы ни один западный лидер не присутствовал на торжествах по случаю Победы в ВОВ в России.

Точно не в Москву

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что европейские страны не будут участвовать в параде 9 мая в Москве.

«На встрече министров было очень четко заявлено различными государствами-членами, что любого участия в параде или торжествах по случаю 9 Мая в Москве, скорее всего, не будет с европейской стороны», — заявила она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Дипломат добавила, что для европейских чиновников, которые все-таки решат посетить Москву в праздничные майские дни, это не останется без «последствий».

Участие представителей стран — кандидатов в ЕС в параде Победы «также нежелательно», и власти этих государств получили «соответствующие предупреждения».

«Очень четкие указания стран — членов ЕС для кандидатов не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не соответствует ценностям ЕС»,— подтвердила наличие соответствующих инструкций от Брюсселя глава МИД Латвии Байба Браже.

Кто приедет в РФ

В Россию для участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной Войне приедут председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Александар Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди, Роберт Фицо, президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Также будут и лидеры постсоветских государств президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами