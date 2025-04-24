Песков заявил, что Кремль сообщит о контактах Путина и Уиткоффа, если они будут

Песков: Кремль сообщит о контактах Путина и Уиткоффа, если они будут

Кремль своевременно сообщит о контактах президента РФ Владимира Путина и специального посланника главы США Стива Уиткоффа, если они будут. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

23 апреля портал Axios, ссылаясь на американского чиновника, сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться 25 апреля.

В тот же день Песков прокомментировал возможный приезд спецпосланника президента США. Он отметил, что пока не может сказать что-то конкретное по этому поводу.

22 апреля помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников.

Ранее Уиткофф вывел из себя французов одной фразой на переговорах в Париже.