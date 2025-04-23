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В Кремле оценили возможность нового приезда Уиткоффа в Россию

Песков заявил, что в Кремле проинформируют, если Уиткофф снова приедет в РФ
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный приезд спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию.

«Мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что пока не может сказать что-то конкретное по этому поводу.

«Будем информировать по факту», — добавил Песков.

До этого Песков, отвечая на вопрос о публикации Financial Times (FT), в которой говорится о деталях диалога президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа заявил, что сейчас СМИ публикуют много фейков, поэтому ориентироваться стоит на первоисточники. Так он прокомментировал статью, в которой говорилось, что Путин сообщил Уиткоффу, что Москва якобы готова заморозить украинский конфликт по линии фронта.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии реакции Киева на предложение Путина по ограничению ударов.

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