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Встреча Путина и Уиткоффа может пройти 25 апреля

Axios: встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу
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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом может состояться в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает портал Axios.

«Ожидается, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу», — говорится в сообщении.

23 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный приезд спецпосланника президента США. Он отметил, что пока не может сказать что-то конкретное по этому поводу.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников.

Ранее Уиткофф вывел из себя французов одной фразой на переговорах в Париже.

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