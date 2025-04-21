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WSJ сообщила о поездке Уиткоффа в Россию после встречи в Лондоне

WSJ: Уиткофф может вновь посетить Россию после лондонской встречи в конце недели
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool/AP

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

Переговоры в Лондоне запланированы на конец недели. После них Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог могут согласовать дальнейшие шаги. На встрече в Париже 17 апреля США передали Украине конфиденциальный документ, который также обсуждался с европейскими представителями. Теперь Вашингтон ждет ответа от Киева.

«Это не ультиматум, а варианты для обсуждения. Мы ждем обратной связи», — заявил представитель Госдепа.

20 апреля газета The New York Times со ссылкой на «человека, близкого к Кремлю» сообщила, что президент России Владимир Путин, несмотря на «многочасовые беседы» с американским лидером Дональдом Трампом и Стивеном Уиткоффом, дал понять, что Россия продолжит СВО, пока не достигнет более широких целей, в том числе по недопущению расширения НАТО.

Ранее Уиткофф вывел из себя французов одной фразой на переговорах в Париже.

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