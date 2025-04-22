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Спецпосланник Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву

Ушаков: Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

«Да», — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти сообщат об очередном визите спецпосланника американского лидера.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне.

17 апреля Уиткофф заявил, что центральной темой его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стала тема территорий. По словам чиновника, Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Ранее президент США пообещал, что Вашингтон поможет Киеву вернуть «как можно больше» территорий.

На Украине территориальный вопрос сначала называли «красной линией», однако потом все же допустили обсуждение этой темы. Но только после прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уиткофф вывел из себя французов одной фразой на переговорах в Париже.

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