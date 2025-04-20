Уиткофф вывел из себя французов одной фразой на переговорах в Париже

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вывел из себя представителей Франции на переговорах в Париже, сравнив Елисейский дворец с резиденцией американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет газета The Times.

По ее данным, команда Трампа во время переговоров «не смогла очаровать Европу таможенной политикой и лекциями о свободе слова». По оценке газеты, попытки задобрить европейцев практически сразу пошли наперекосяк.

Так, во время визита в Париж Уиткофф сравнил Елисейский дворец с резиденцией Трампа в Мар-а-Лаго, говорится в тексте.

«Это на самом деле выглядит как клуб президента Трампа в Мар-а-Лаго», – якобы сказал Уиткофф.

Авторы материала отметили, что французы почти не скрывали своего недовольства. Они были удивлены сравнением постройки в стиле «безвкусного флоридского шика» и неоклассического здания, которое появилось раньше, чем Соединенные Штаты.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС, Соединенные Штаты в Париже представили своим союзникам инициативу по разрешению конфликта на Украине, которая включает в себя смягчение санкций против России.

Согласно предложению, конфликт будет заморожен с сохранением текущих линий контроля, а вопрос вступления Украины в НАТО временно снят с повестки. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности «отойти» от переговоров при отсутствии прогресса, тогда как вице-президент Джэй Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения боевых действий.

Ранее Дмитрий Песков высказался о включении стран Европы в переговоры по Украине.