Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уиткофф вывел из себя французов одной фразой на переговорах в Париже

Times: Уиткофф разгневал французов, сравнив Елисейский дворец и особняк Трампа
close
Leah Millis/Reuters

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вывел из себя представителей Франции на переговорах в Париже, сравнив Елисейский дворец с резиденцией американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом пишет газета The Times.

По ее данным, команда Трампа во время переговоров «не смогла очаровать Европу таможенной политикой и лекциями о свободе слова». По оценке газеты, попытки задобрить европейцев практически сразу пошли наперекосяк.

Так, во время визита в Париж Уиткофф сравнил Елисейский дворец с резиденцией Трампа в Мар-а-Лаго, говорится в тексте.

«Это на самом деле выглядит как клуб президента Трампа в Мар-а-Лаго», – якобы сказал Уиткофф.

Авторы материала отметили, что французы почти не скрывали своего недовольства. Они были удивлены сравнением постройки в стиле «безвкусного флоридского шика» и неоклассического здания, которое появилось раньше, чем Соединенные Штаты.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС, Соединенные Штаты в Париже представили своим союзникам инициативу по разрешению конфликта на Украине, которая включает в себя смягчение санкций против России.

Согласно предложению, конфликт будет заморожен с сохранением текущих линий контроля, а вопрос вступления Украины в НАТО временно снят с повестки. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности «отойти» от переговоров при отсутствии прогресса, тогда как вице-президент Джэй Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения боевых действий.

Ранее Дмитрий Песков высказался о включении стран Европы в переговоры по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами