Самолет со спецпосланником Трампа вылетел из Парижа в сторону Москвы

Flightradar: самолет Gulfstream G650 с Уиткоффом вылетел из Парижа в Москву

Самолет Gulfstream G650, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вылетел из Парижа в сторону Москвы. Такие данные приводит Flightradar.

По данным портала Axios, встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа может состояться 25 апреля.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников писала, что Уиткофф может посетить Россию после запланированной на конец недели встречи представителей США, Украины и ЕС в Лондоне. Однако позднее СМИ сообщили, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины отложили встречу в Лондоне по урегулированию украинского конфликта. Вместо нее переговоры пройдут на уровне других высокопоставленных чиновников.

17 апреля Уиткофф заявил, что центральной темой его переговоров с Путиным стала тема территорий. По словам чиновника, Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Ранее президент США пообещал, что Вашингтон поможет Киеву вернуть «как можно больше» территорий.

На Украине территориальный вопрос сначала называли «красной линией», однако потом все же допустили обсуждение этой темы. Но только после прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили об отсутствии реакции Киева на предложение Путина по ограничению ударов.