В Кремле заявили об отсутствии реакции Киева на предложение Путина по ограничению ударов

Песков: Киев не отреагировал на идею Путина не бить по гражданским объектам

Кремль не получал реакции из Киева на идею президента РФ Владимира Путина обсудить ограничения ударов по гражданским объектам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Мы не слышали, нет», — сказал Песков.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие в зоне специальной операции на Украине. Оно действовало с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Впоследствии ситуацию прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, пасхальное перемирие показало, что постоянное прекращение огня в зоне боевых действий является возможным. Президент Украины заявил, что Киев не отвергает возможность переговоров и предлагает отказаться от ударов по гражданским объектам.

Путин, в свою очередь, заявил о необходимости «разобраться» с предложением о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры. Он пояснил, что эту инициативу надо проанализировать, так как гражданские объекты на Украине нередко используются в военных целях. В том числе бывали случаи, когда офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводили «сборища и сходки» в ресторанах, отметил президент РФ.

Ранее военный эксперт рассказал о фейках Киева, опубликованных во время перемирия.