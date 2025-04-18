«Страна сохранит территории, но не все». Как делят Украину

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф (слева) во время встречи в Москве, 11 апреля 2025 года

Спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что центральной темой его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным стала тема территорий. По словам чиновника, Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Ранее президент США пообещал, что Вашингтон поможет Киеву вернуть «как можно больше» территорий. На Украине территориальный вопрос сначала называли «красной линией», однако потом все же допустили обсуждение этой темы. Но только после прекращения огня.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал «вопрос территорий». По словам американского чиновника, именно это тема стала центральной на переговорах.

Уиткофф подчеркнул, что Москва сможет сохранить за собой «некоторые регионы, но не все». Киеву, по мнению спецпосланника Трампа, могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.

«Когда вы начинаете рассматривать эти пять регионов — Россия заинтересована в них, и, кстати, Украина тоже, — но если часть из них в основном русскоязычные, то, может быть, Украину они могут меньше волновать?» — задался вопросом чиновник.

Ранее Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что вопрос территорий является ключевым в рамках украинского конфликта. По его словам, в перешедших под контроль России регионах прошли референдумы, на которых «подавляющее большинство людей указали, что хотят находиться под российским правом». При этом спецпосланник президента США также отметил, что ключевой темой является признание регионов международным сообществом, в том числе Украиной.

Впоследствии Reuters сообщило, что Уиткофф считает, что самым быстрым путем к прекращению огня на Украине будет признание российскими ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По данным источников издания, это мнение он уже озвучил Дональду Трампу.

Поделить Украину?

Однако у этого предложения нашлись и противники. Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Киев никогда не согласится в одностороннем порядке передать России полное право собственности на утраченные территории. По его словам, Украина готова вести переговоры, касающиеся ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, с некоторыми условиям.

При этом, как писала газета The Times, сам Келлог якобы допустил идею в рамках мирного соглашения разделить Украину на зоны контроля, как Берлин в 1945 году. Издание утверждало, что он предлагал разместить британские и французские силы на западе страны в качестве «сил перестраховки», при этом США участия в миссии не принимали бы. Между западной и восточной частями Украины якобы должна была быть создана буферная зона с участием украинских сил.

Келлог же заявил, что журналисты The Times исказили его слова:

«Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. Я НЕ имел в виду раздел Украины».

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Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал, что Вашингтон поможет Украине вернуть «как можно больше» территорий. Каких именно — президент США не уточнил. Однако ранее он говорил, что возвращение страны к границам 2014 года маловероятно.

Позиция Москвы

В России не раз заявляли о том, что принадлежность новых российских регионов не обсуждается.

«Те территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны и являются неотъемлемой частью нашей страны России, — это абсолютно не оспоримый факт», — подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников также сообщал, что эту позицию Москва уже высказала на переговорах с Вашингтоном. По его словам, Россия рассчитывает, что на Западе признают Крым, ЛНР и ДНР, а также Херсонскую и Запорожскую области частью РФ. В этом случае Москва не будет претендовать на Одессу и другие подконтрольные Украине территории.

Позиция Киева

Украина при этом постепенно меняет свою позицию. В марте министр иностранных дел республики Андрей Сибига заявил, что признание утраченных территорий является одной из трех «красных линий» для Киева. Это же впоследствии повторил и Владимир Зеленский.

Позже он также уточнил, что спецпосланник Уиткофф обсуждает вопросы «вне своей компетенции». Американского чиновника раскритиковали и в Верховной раде. Председатель комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко назвал заявления Уиткоффа о территориях «позорными», а также обвинил его в том, что тот не знает очевидных и базовых вещей, в которых должен разбираться.

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Однако президент Украины затем допустил, что Киев все-таки может согласиться на обсуждение вопроса территорий, но только после прекращения огня. Ранее он также говорил о поиске компромисса, который со временем позволит вернуть часть утраченных регионов дипломатическим путем.