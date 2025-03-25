Лукашенко заявил о хождении Белоруссии по краю пропасти

Лукашенко: НАТО делает все, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт

Страны НАТО делают все, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко после принесения присяги на церемонии своей инаугурации во Дворце Независимости, пишет БелТА.

«Мир шатается, одни вызовы стремительно сменяются другими, горячих точек становится все больше, эскалация вокруг нас все больше усиливается. На пороге нашего дома стоят натовские войска и делают все, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт», – сказал президент.

Лукашенко напомнил, что за последние пять лет в стране произошли пандемия, массированный гибридный удар мятежа «цветной» революции, ужесточение санкций и постоянные провокации на западных и южных границах. При этом голос Белоруссии, несмотря на то, что это маленькая страна, продолжает звучать громко и уверенно.

«Мы стали сильными, значимыми и заметными. Но, как бы странно это ни звучало, снова ходим по краю. По краю пропасти системного геополитического кризиса», – подчеркнул глава государства.

25 марта Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии в седьмой раз. Церемония инаугурации прошла в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости в Минске. Лукашенко, положив руку на Конституцию, произнес присягу на белорусском языке.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко раскрыла, что он делал за день до инаугурации.