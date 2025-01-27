«Мне фиолетово, признаете ли вы эти выборы». Лукашенко стал президентом Белоруссии в седьмой раз

Александр Лукашенко вновь победил на выборах президента Белоруссии: по данным ЦИК, он набрал более 86% голосов. Новый срок станет для него седьмым. С переизбранием Лукашенко уже поздравили президент РФ Владимир Путин, назвавший его победу «убедительной», глава КНР Си Цзиньпин и главы ряда стран СНГ. На Западе же напротив сочли выборы «фиктивными» и заявили, что у белорусов «не было выбора». Лукашенко в ответ заверил, что ему «фиолетово», признают ли выборы за рубежом.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства, сообщила Центральная избирательная комиссия страны. По данным ЦИК, явка составила 85,69% избирателей.

Лукашенко набрал 86,82% голосов (за него проголосовали 5 136 293 избирателя). На втором месте — вариант «против всех», за который проголосовали 3,6% белорусов. Далее расположились Сергей Сыранков (3,21%), Олег Гайдукевич (2,02%), Анна Канопацкая (1,86%) и Александр Хижняк (1,74%).

Сам Лукашенко после выборов поблагодарил ЦИК и работников избирательных участков, заявив, что они «достойно выполнили свою миссию».

«На этих выборах мы стремились сделать все ну так демократично, чтоб даже самый последний враг не прицепился!» — подчеркнул глава государства на встрече с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что таких спокойных выборов в стране еще не было. Он поблагодарил соотечественников за «правопослушное поведение» и отметил, что «нарушений общественного порядка в местах проведения избирательной кампании не зафиксировано».

В свою очередь глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщил, что комиссия фиксировала попытки находящейся за рубежом оппозиции повлиять на выборы президента, однако на проведение избирательной кампании это не повлияло.

«Мы создали условия, чтобы наши граждане могли свободно, демократично осуществить волеизъявления», — сказал Карпенко в эфире телеканала «Первый информационный».

Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года, новый срок для него станет седьмым. На предыдущих выборах в 2020 году, по данным ЦИК, он также занял первое место, набрав около 80% голосов. При этом объявление о его победе спровоцировало массовые протесты в Белоруссии, которые продолжались с августа 2020-го по март 2021-го.

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«Убедительная победа»

Президент России Владимир Путин уже поздравил белорусского коллегу с переизбранием.

«Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», — говорится в телеграмме, размещенной на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что за последнее время удалось сделать многое для упрочения дружественных связей Москвы и Минска, и работа в этом направлении будет продолжена.

Впоследствии российский президент позвонил Лукашенко и лично «тепло поздравил с убедительной победой», сообщил близкий к пресс-службе главы Белорусии Telegram-канал «Пул Первого». По его данным, главы государств «сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил о высокой оценке прошедших в Белоруссии выборов.

«Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы, с более чем убедительной победой действующего главы государства», — сказал он журналистам.

«У народа не было выбора»

МИД Польши выразил разочарование в связи с итогами президентских выборов в Белоруссии. В министерстве заявили, что голосование прошло «в условиях нарушения основных демократических процедур». По мнению польского внешнеполитического ведомства, действующее руководство Белоруссии не дало независимым кандидатам принять участие в выборах и «запугивало представителей гражданского общества».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пошел дальше и язвительно прокомментировал прошедшие в Белоруссии президентские выборы.

«Только 87,6% белорусов любят своего «батьку». Поместятся ли остальные в тюрьмах?», — написал Сикорский в соцсети Х.

Глава евродипломатии Кайя Каллас и член комиссии по расширению ЕС Марта Кос назвали президентские выборы в Белоруссии «фиктивными».

«Фиктивные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Народ Беларуси заслуживает реального права голоса в вопросе о том, кто будет управлять их страной», — говорится в их совместном заявлении.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также высказалась о голосовании в Белоруссии критически.

«У народа Беларуси не было выбора. Это тяжелый день для всех, кто стремится к свободе и демократии», — заявила она (цитата по The Guardian).

В ответ на критику Лукашенко заявил, что ему «фиолетово», признают ли на Западе выборы в Белоруссии.

«Признаете вы там в Евросоюзе, не признаете эти выборы — это дело вкуса. Поверьте, клянусь, мне это абсолютно фиолетово, признаете вы наши выборы или нет. Мне главное, чтобы белорусы признали эти выборы», — сказал Лукашенко.

В отличие от западных коллег, лидеры стран СНГ поздравили Лукашенко с победой. Свои поздравления в ходе телефонного разговора высказали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Наконец, с победой на выборах поздравил Александра Лукашенко председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай «придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов работать с президентом [Белоруссии] над поддержанием традиционной дружбы между двумя странами, углублением взаимовыгодного сотрудничества и содействием дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений ради пользы народов двух стран».