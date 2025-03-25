Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла, что он делал за день до инаугурации

Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне церемонии инаугурации рубил дрова и играл в хоккей. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в эфире белорусского телеканала «Первый информационный».

«То, что я знаю, — да, президент рубил дрова накануне, этот процесс у нас традиционный. Точно знаю, что накануне президент провел хоккейную тренировку. Но это все стандартный режим жизни главы государства», — заявила Эйсмонт.

Церемония инаугурации Лукашенко состоится 25 марта в 12:00 мск во Дворце Независимости.

3 февраля ЦИК Белоруссии утвердила победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, это рекордный показатель за все время президентства Лукашенко.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 26 января 2025 года. Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой, назвав ее убедительной. Он отметил, что Москва и Минск в последнее время сделали многое для укрепления двусторонних отношений и выразил надежду, что сотрудничество продолжится.

Ранее на Западе сочли выборы «фиктивными» и заявили, что у белорусов «не было выбора».