Лукашенко переизбран на седьмой срок

Лукашенко побеждает на выборах в Белоруссии с 86,82% голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным данным, одержал победу на выборах главы государства — за него проголосовали 86,82% избирателей. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Можете поздравить Республику Беларусь, мы избрали президента», — отметил он.

Окончательные данные ЦИК Белоруссии объявит 3 февраля. По итогам президентских выборов 2020 года Лукашенко набрал 80,10% голосов.

70-летний Лукашенко является первым и на данный момент единственным президентом Белоруссии — фактически он занимает этот пост с 20 июля 1994 года. Лукашенко принимал участие в президентских выборах 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020 и 2025 годов.

По информации ЦИК, итоговая явка на выборах президента Белоруссии, прошедших 26 января, составила 85,7%. Всего проголосовали свыше 6,9 млн граждан более чем на 5,3 тыс. участков.

Ранее шпиц Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии во время выборов.