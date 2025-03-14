Пашинян приедет в Москву на Парад Победы

Пашинян подтвердил свое участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 9 мая в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам его беседы с президентом России Владимиром Путиным.

«Глава правительства Армении принял приглашение российского лидера и выразил готовность присутствовать на юбилейных торжествах», — говорится в заявлении.

9 февраля Пашиняна официально пригласили в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Сербии Александр Вучич в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным 7 марта также подтвердил, что прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы и направит подразделения для участия в параде на Красной площади.

Среди международных лидеров, положительно ответивших на приглашение в Москву, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Палестины Махмуд Аббас, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее заммэра Москвы рассказала о подготовке волонтеров к годовщине Победы.