Президент Палестины приедет в Москву на День Победы

Махмуд Аббас будет присутствовать на параде Победы в Москве

Глава Палестины Махмуд Аббас будет присутствовать на параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС сообщил палестинский посол в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль.

Дипломат подтвердил приглашение Аббаса на парад в Москву и отметил, что лидер Палестины обязательно будет находиться среди гостей на параде Победы.

4 февраля посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что примет участие в параде Победы.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил странам содружества учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.

Ранее Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ.