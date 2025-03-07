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В Кремле подтвердили, что Вучич посетит Москву 9 мая

Кремль: Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным подтвердил, что прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы и направит подразделения для участия в параде на Красной площади. Об этом сообщил Кремль.

Во время телефонного разговора лидеры двух стран обсудили укрепление российско-сербского стратегического партнерства. Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии.

В конце февраля директор первого департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Микаэл Агасандян сообщал, что Россия ожидает присутствия на параде лидеров всех государств — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Среди международных лидеров, положительно ответивших на приглашение в Москву, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Палестины Махмуд Аббас, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее в Сербии высказались о возможности отказа от празднования Дня Победы 9 мая.

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