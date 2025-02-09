Пашиняна пригласили в Москву на празднование 80-летия Победы

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна официально пригласили в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин в беседе с РИА Новости.

«Передано официальное приглашение принять участие в торжественных мероприятиях в Москве», — отметил посол.

Россию и Армению по-прежнему объединяет уважение к памяти о подвиге народов двух стран, добавил Копыркин.

4 февраля посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что примет участие в параде Победы.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил странам содружества учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.

Ранее Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ.