Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заммэра Москвы рассказала о подготовке волонтеров к годовщине Победы

Более 10 тыс. москвичей стали волонтерами на мероприятиях к 80-летию Победы
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Более 10 тыс. москвичей подали заявки на вступление в волонтерский корпус в рамках 80-й годовщины Победы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Одобренные волонтеры сначала проходят онлайн-курс, где их обучают основам добровольческой деятельности, истории и героям Великой Отечественной войны. Затем знания проверяют и дополняют эксперты на очных занятиях. Например, слушателей знакомят с правилами командной работы.

По ее словам, в преддверии Дня Победы волонтеры будут встречать на вокзалах и в аэропортах ветеранов, помогать им добираться до гостиниц, а также сопровождать на мероприятия. Еще волонтеры будут участвовать в акциях «Георгиевская лента» и «Цветы Победы».

Сергунина добавила, что за несколько месяцев участники волонтерского корпуса уже присоединились более чем к 150 патриотическим событиям.

ТАСС писал, что власти новых регионов РФ пока не приняли решение о проведении парада и праздничных шествий в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По словам руководителя администрации главы Луганской народной республики (ЛНР) Алексея Самойлова, местные власти еще обсуждают возможность организации массовых мероприятий на 9 Мая.

Ранее американские блогеры рассказали, что их поразило в Музее Победы в Москве.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами