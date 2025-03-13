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В Сирии подписали конституционную декларацию на переходный период

Временный президент Сирии подписал конституционную декларацию на переходный период
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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал конституционную декларацию на переходный период. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

Данный документ будет являться правовой основой Сирии на время переходного периода. По данным комитета по разработке декларации, этот период продлится пять лет.

В декабре прошлого года командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее в Сирии заявили о заинтересованности в сохранении связей с Россией.

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