Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сирии заявили о заинтересованности в сохранении связей с Россией

Временный президент аш-Шараа: Сирия хочет сберечь связи с Россией
close
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Сирийским властям, пришедшим на смену экс-президенту Башару Асаду, хотелось бы сберечь стратегические связи с Россией и не допустить разрыва отношений. Об этом в беседе с Reuters заявил временный президент республики Ахмед аш-Шараа.

«Мы не хотим, чтобы между Сирией и Россией произошел раскол. Мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность <...>, но мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения», — отметил аш-Шараа.

Он добавил, что отношения Дамаска и Москвы за годы стали очень тесными, поэтому после свержения Асада новые власти решили оставить пространство для диалога с Россией.

Тем временем в Сирии уже несколько дней продолжаются бои между правительственными силами и сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада. Столкновения происходят в городах Латакия и Тартус. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В СМИ появлялась информация, что российские военные якобы укрывают мирных сирийцев на своей авиабазе, однако в Кремле эти данные отказались комментировать.

Ранее Такер Карлсон заявил о бедственном положении сирийских христиан после свержения Асада.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами