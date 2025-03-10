В Сирии заявили о заинтересованности в сохранении связей с Россией

Сирийским властям, пришедшим на смену экс-президенту Башару Асаду, хотелось бы сберечь стратегические связи с Россией и не допустить разрыва отношений. Об этом в беседе с Reuters заявил временный президент республики Ахмед аш-Шараа.

«Мы не хотим, чтобы между Сирией и Россией произошел раскол. Мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность <...>, но мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения», — отметил аш-Шараа.

Он добавил, что отношения Дамаска и Москвы за годы стали очень тесными, поэтому после свержения Асада новые власти решили оставить пространство для диалога с Россией.

Тем временем в Сирии уже несколько дней продолжаются бои между правительственными силами и сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада. Столкновения происходят в городах Латакия и Тартус. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В СМИ появлялась информация, что российские военные якобы укрывают мирных сирийцев на своей авиабазе, однако в Кремле эти данные отказались комментировать.

Ранее Такер Карлсон заявил о бедственном положении сирийских христиан после свержения Асада.