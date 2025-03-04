В США допустили возобновление военной помощи Украине при одном условии

Вэнс: США могут возобновить помощь Киеву, если он начнет переговоры о мире

США допускают возможность возобновления военной помощи Украине в том случае, если Киев начнет переговоры об урегулировании конфликта. Об этом заявил журналистами в конгрессе американский вице-президент Джей Ди Вэнс, пишет ТАСС.

Представители СМИ спросили у политика, сколько продлится пауза в оказании военной помощи Киеву.

«Президент [США Дональд Трамп] ясно дает понять: он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров. Думаю, когда украинцы сядут за стол переговоров, рассматриваться будет все», — сказал Вэнс.

4 марта вице-президент США призвал власти Украины вернуться к переговорам по урегулированию конфликта и предпринять реальные шаги в этом направлении, а не ограничиваться лишь публичными заявлениями.

Накануне Вэнс сообщил, что Вашингтон работает вместе с Москвой над деталями договора по мирному урегулированию украинского кризиса. По его словам, после ссоры Трампа и президента Украины Владимира Зеленского Киев растерял всех своих самых убежденных сторонников военной помощи, что означает необходимость в срочном порядке сесть за стол переговоров.

До этого президент России Владимир Путин допустил, что если бы Трамп был избран президентом США в 2020 году, то конфликта на Украине можно было бы избежать.

Ранее в Кремле допустили, что Киев захочет мира после заморозки помощи США.