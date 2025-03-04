После ссоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского Киев растерял всех своих самых убежденных сторонников военной помощи, что означает необходимость в срочном порядке сесть за стол переговоров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

«Мое послание украинцам, президенту Зеленскому: вам нужно сесть за стол переговоров и признать, что Дональд Трамп — единственный возможный вариант», — сказал политик.

Президенты США и Украины публично повздорили во время встречи в Вашингтоне 28 февраля. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Вэнс обвинил Европу в подстрекательстве Зеленского к продолжению конфликта.