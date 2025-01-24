Путин рассказал о своих отношениях с Трампом

Путин заявил, что у него с Трампом всегда были деловые отношения

Президент России Владимир Путин сообщил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер. Слова российского лидера передает РИА Новости.

Глава государства согласился с Трампом, отметив, что если бы тот вновь был избран президентом США в 2020 году, то можно было бы предотвратить кризис на Украине.

Недавно Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против России, но сделает это, если руководство России не придет к быстрому урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что не желает зла русскому народу, однако готов принимать меры в случае необходимости.

До этого Дональд Трамп отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией.

The Hill заявило, что у Трампа нет реальных рычагов давления на Россию и Украину, именно поэтому он обращается к России с ультиматумами и стремится показать, что политика «мира через силу» может привести к окончанию военных действий на Украине. Как Трамп собирается закончить конфликт и что о его политике думают в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не питает иллюзий насчет администрации Трампа.