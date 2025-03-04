В США рассказали об обсуждении с РФ деталей соглашения по Украине

Вэнс: США работают с РФ над деталями договора по урегулированию на Украине

Вашингтон работает вместе с Москвой над деталями договора по мирному урегулированию украинского кризиса. Такое заявление в ходе интервью для телеканала Fox News сделал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

По его словам, соглашение о прекращении огня включает в себя по-настоящему важные условия.

«Есть детали, <...> над которыми мы уже работаем с русскими», — уточнил политик.

Он добавил, что сейчас Вашингтон предпринимает попытки посадить Москву и Киев за стол переговоров. Но пока украинские власти демонстрируют неготовность к компромиссам, подчеркнул Вэнс.

18 февраля российские и американские дипломаты провели переговоры в Эр-Рияде, которые длились около 4,5 часа. В том числе участники встречи обсудили пути урегулирования конфликта на Украине, а также организацию возможной встречи президентов РФ и США.

В тот же день государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Вашингтон договорились восстановить работу своих посольств. Соответствующая инициатива обсуждалась на переговорах, которые состоялись 27 февраля в Стамбуле.

4 марта представитель Кремля Дмитрий Песков выразил скептицизм по поводу скорого начала российско-американских переговоров по Украине. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина пояснил, что сначала сторонам надо полностью восстановить работу посольств.

Ранее в Белом доме сочли неприемлемым затягивание украинского конфликта.