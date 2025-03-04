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Вэнс призвал Киев возобновить переговоры с Трампом

Вэнс: Украина должна возобновить переговоры о мире и диалог с Трампом
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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Власти Украины должны вернуться к переговорам по урегулированию конфликта и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, США считают, что завершение конфликта на Украине наилучшим образом соответствует интересам американского народа. Он призвал Киев предпринять реальные шаги для урегулирования конфликта в стране, а не ограничиваться лишь публичными заявлениями.

Вэнс 4 марта рассказал, что Вашингтон работает вместе с Москвой над деталями договора по мирному урегулированию украинского кризиса. Как отметил вице-президент США, после ссоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского Киев растерял всех своих самых убежденных сторонников военной помощи, что означает необходимость в срочном порядке сесть за стол переговоров.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее литовское издательство ввело санкции против Вэнса.

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