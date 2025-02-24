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ЕС разрешил ввозить в Сирию товары класса люкс

ЕС снял санкции на ввоз в Сирию люксовых товаров для личного пользования
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Depositphotos

Евросоюз приостановил действие ряда санкций против Сирии после отставки президента Башара Асада. В частности, был снят запрет на ввоз в страну товаров категории «люкс» для личного использования, который действовал ранее, говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

«Совет сегодня принял решение приостановить ряд ограничительных мер в связи с ситуацией в Сирии. Это решение является частью усилий Европейского союза по поддержке инклюзивного политического перехода в Сирии и ее быстрого экономического восстановления, реконструкции и стабилизации», — следует из сообщения ЕС.

Также совет приостановил действие санкций в энергетической сфере, в том числе по нефти, газу и электроэнергии, и в транспортном секторе. Кроме того, из санкционного списка исключили четыре сирийских банка, Сирийские арабские авиалинии и разрешил предоставление средств Центральному банку страны.

В то же время Совет ЕС сохранил санкции, связанные с режимом предыдущего главы Сирии, а именно с незаконной торговлей запрещенными веществами, оружием, товарами двойного назначения, а также импортом и экспортом предметов культурного наследия.

В ночь на 8 декабря отряды вооруженной оппозиции взяли под контроль столицу Сирии Дамаск. Президент арабской республики Башар Асад покинул город на самолете.

Позже стало известно, что Башар Асад вместе с членами семьи прилетел в Москву, Россия предоставила им убежище.

В МИД России заявили, что политик решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Временным президентом Сирии стал Ахмед Аш-Шаара.

Ранее Путин пообщался с временным президентом Сирии.

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