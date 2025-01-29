Главу «Хайят Тахрир Аш-Шам» назначили временным президентом Сирии

Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа, также известный как лидер «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Абу Мухаммад аль-Джулани, провозглашен временным президентом Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя командования военных операций Сирии Хасана Абд аль-Гани.

«Мы объявляем о назначении господина Ахмада аш-Шараа президентом страны в переходный период. Он будет выполнять обязанности президента Сирийской Арабской Республики и представлять ее на международных мероприятиях», — заявил аль-Гани.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что новые сирийские власти требуют от РФ выдать им экс-президента республики Башара Асада.

Накануне состоялась встреча российской делегации с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Сирийские СМИ сообщали, что Дамаск хочет получить от Москвы компенсацию, а также «учесть прошлые ошибки».

Ранее в Израиле обеспокоились из-за планов Трампа вывести войска из Сирии.