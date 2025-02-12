Путин пообщался с временным президентом Сирии

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с временным президентом Сирии Ахмедом Шааби и подтвердил намерение содействовать улучшению социально-экономической ситуации в Сирии, в том числе оказывать гуманитарную помощь населению. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

В ходе беседы российский лидер пожелал сирийскому политику успехов в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо ее народа. Путин подчеркнул, что Россию и Сирию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

Главы двух стран обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны была выражена принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. Путин подчеркнул важность комплекса мер для нормализации в Сирии, активизации диалога между политическими силами и этноконфессиональными группами.

Кроме того, обсуждались актуальные вопросы практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, включая недавние переговоры российской межведомственной делегации в Дамаске. Договорились продолжать подобные контакты для разработки широкой повестки дня двустороннего сотрудничества.

11 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Российская Федерация готова и далее оказывать сирийскому народу необходимую помощь. Дипломат подчеркнул, что Дамаск всегда был важным партнером Москвы в арабском мире и на международной арене.

10 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва поддерживает рабочий канал связи с новыми властями Сирии. Он также рассказал, что в ходе недавнего визита в Сирию Богданов и сирийские коллеги подтвердили настрой на дальнейшее выстраивание двустороннего многопланового сотрудничества между странами.

Ранее глава Минобороны Сирии допустил сохранение российских баз в стране.