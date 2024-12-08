«Вряд ли наши базы удастся сохранить»: Асад бежал из Сирии, самолет с ним могли сбить МИД РФ заявил о решении Асада покинуть пост президента и уехать из Сирии

В ночь на 8 декабря отряды вооруженной оппозиции взяли под контроль Дамаск — столицу Сирии. Президент арабской республики Башар Асад покинул город на самолете Ил-76, но, по предварительным данным, его борт мог быть сбит неподалеку от Хомса. Асад летел с юга страны на север, по направлению к российским военным базам на побережье. Судьба военных РФ в Тартусе и Хмеймиме пока остается неизвестной. В Госдуме считают, что Россия очень старалась всех помирить, но «оказалось так, как оказалось». Что известно о ситуации в Сирии — в материале «Газеты.Ru».

Как пал Дамаск

Отряды сирийской оппозиции в ночь на 8 декабря взяли столицу Сирии — Дамаск. Ключевую роль в наступлении, которое началось около 10 дней назад, сыграли группировка исламистов «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и «Свободная сирийская армия», поддержанная Турцией и США.

«В новой Сирии, где все сосуществуют в мире, торжествует справедливость и устанавливается истина, где ценят каждого сирийца и сохраняют его достоинство, мы переворачиваем страницу темного прошлого и открываем новые горизонты будущего», — заявило в обращении единое командование оппозиции и исламистов «Аль-Фатх аль-Мубин».

Ночью в Дамаске была слышна сильная стрельба, сообщали очевидцы и журналисты The New York Times.

По данным «Би-би-си», боевики оппозиции и противники действующего правительства Сирии праздновали победу, танцуя на улицах. По всей столице был отключен свет, однако из правительственного квартала раздавались многочисленные выстрелы.

Мятежники взяли штурмом президентский дворец, а также посольство Ирана. На опубликованном Sabereen News видео видно, как джихадисты грабят дипмиссию.

Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали подчеркнул, что не планирует покидать страну и будет руководить госучреждениями в переходный период. Он заявил, что руководство САР договорится с оппозицией, «которая протянула свою руку и заявила, что не причинит вреда никому, кто принадлежит к этой стране».

Министр юстиции Сирии Ахмед Аль-Сийед заявил каналу Al Arabiya, что передача власти в стране пройдет гладко.

Повстанцы получили приказ от командования не атаковать правительственные учреждения. Кроме того, запрещена «праздничная стрельба в воздух».

Международные аэропорты Дамаска и Алеппо прекратили свою работу. Накануне взятия оппозиционерами сирийской столицы в соцсетях появились видео из дамасского аэропорта — люди в панике пытались покинуть страну. Между тем Ливан на фоне решения Израиля ввести войска на Голанские высоты сам решил закрыть КПП на сирийской границе. Ранее на фоне конфликта Израиля и «Хезболлы» тысячи ливанцев бежали в Сирию — теперь же складывается обратная ситуация, и люди надеются покинуть Сирию и бежать в Ливан.

Судьба Башара Асада

Два источника Reuters сообщили агентству, что президент Башар Асад с высокой долей вероятности мертв. Политик мог погибнуть в авиакатастрофе — самолет Ил-76, на котором Асад вылетел из Дамаска, пытался добраться до средиземноморского побережья Сирии. Там преимущественно проживают алавиты — сторонники Асада.

Там же находятся военные базы ВС России — морская в Тартусе и авиабаза в Хмеймиме.

Однако на полпути к побережью самолет Асада пропал с радаров.

За две минуты до исчезновения высота полета и скорость самолета плавно снижались до 2,6 км и 64 км/ч, следует из данных сервиса для отслеживания полетов FlightRadar.

Не исключено, что пилоты могли выключить передатчик, но источники предполагают, что самолет был именно сбит. В момент исчезновения он пролетал над авиабазой ВВС Сирии в Аль-Кусайре, взятой под контроль оппозиции.

Reuters со ссылкой на источник — сирийского офицера — сообщило также, что военнослужащие Сирийской Арабской Армии получили приказ. Командование объявило, что «правление Башара Асада закончилось» .

«Тиран Башар Асад бежал <...> Мы объявляем Дамаск свободным от Башара Асада», — говорится в заявлении вооруженной оппозиции. День 8 декабря они назвали «началом новой эры», а Сирию — местом «мирного сосуществования».

МИД РФ также прокомментировал ситуацию в Сирии.

«В результате состоявшихся переговоров Б. Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала », — говорится в публикации министерства иностранных дел.

При этом российская сторона находится в контакте «со всеми группировками сирийской оппозиции».

Наступление вооруженной оппозиции: хронология

Боевики начали наступление на северо-западе Сирии около 10 дней назад. За несколько суток оппозиция смогла захватить провинцию Идлиб и второй по величине город страны — Алеппо. Вскоре пал еще один крупный город — Хама.

Сирийская армия несколько дней отражала атаки в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование САА заявило о переброске частей из Хамы — она расположена на перепутье между шоссе из разных уголков Сирии.

К вечеру 7 декабря шли бои возле Пальмиры, которую помогали освобождать ВКС России в 2016 году.

close Российский бронетранспортер БТР-82А на фоне древнейшей крепости Калаат ибн Маан Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

На северо-востоке Сирии боевики захватили авиабазы Квейрис и Абу-Духур. Правительственные войска покинули населенные пункты Эс-Сухне и Аль-Фуркаллус.

Командование светской оппозиции и исламистов «Аль-Фатх аль-Мубин» попросило сирийцев не грабить государственную собственность, поскольку здания и другие объекты «принадлежат народу, а не террористическому режиму Асада».

Реакция союзников Асада

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на неких арабских чиновников сообщает, что власти Ирана предупреждали Асада об «ограниченной» помощи в его борьбе с вооруженной оппозицией.

На фоне наступления боевиков на Дамаск Иран начал выводить из Сирии своих командиров из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, были эвакуированы дипломаты из иранского посольства.

«Тегеран заявил Асаду, что помощь его режиму будет ограничена, обвинив его войска в отступлении», — заявили WSJ анонимные источники, информированные о ходе иранско-сирийских переговоров.

Источник журнала Newsweek в группировке «Хезболла» в свою очередь заявил, что «Сирийской армии не нужны бойцы. Она может защитить свою территорию сама».

Ирак также эвакуировал свое посольство и заявил о растущей угрозе терроризма в регионе. Существенной военной помощи Сирии восточный сосед не оказал. Известно, что иракские пограничники встречают сирийских военных, пересекающих государственную границу, и заставляют их сдавать оружие.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь надеется, что наступление оппозиции не приведет к «катаклизмам» в Сирии. Он напомнил, что предлагал Асаду посредничество в переговорах с оппозицией, но не получил ответа.

Эрдоган добавил, что Турция не покушается на сирийские территории — Анкаре не нужно «ни камушка» от земель соседа.

США продолжают наблюдать за ситуацией в Сирии. В то же время Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что Асад обращался к избранному президенту Дональду Трампу, предлагая сделку.

Что касается российских военных на базах в Тартусе и Латакии (авиабаза Хмеймим), то сведений о положении дел там немного. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сообщал, что российские военные корабли были выведены из Тартуса в Средиземное море «на учения».

«Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет», — говорится в сообщении МИД РФ от 8 декабря.

В приморский регион, отделенный от остальной Сирии горной цепью, стягиваются беженцы со всей Сирии — в основном алавиты и христиане, а также все, кто боится террора со стороны оппозиции.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился, что Россия сохранит военные базы в Сирии. Что касается конфликта, парламентарий отметил:

«Что происходит мы видим, поэтому это очень обидно. Очень много Россия сделала для примирения сторон. Центр примирения сторон проделывал очень большую работу, но глобально оказалось, к сожалению, так, как оказалось».