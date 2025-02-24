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Евросоюз ослабил санкции против Сирии

Евросоюз снял санкции с сирийских банков и Сирийских арабских авиалиний
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Евросоюз (ЕС) в понедельник начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторах. Об этом стало известно из заявления Совета ЕС.

Согласно документу, законодательный орган решил приостановить секторальные меры в энергетическом (включая нефть, газ и электроэнергию) и транспортном секторе. Совет ЕС также принял решение исключить пять организаций из списка тех, чьи активы и экономические ресурсы будут заблокированы. В этот перечень входят Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines. Также было принято решение разрешить предоставление средств и экономических ресурсов Центральному банку Сирии.

19 февраля агентство Reuters сообщало, что Европейский союз планирует снять санкции в отношении Сирии в сферах энергетики, транспорта и банковских операций. В январе министры объединения согласовали дорожную карту по смягчению антисирийских санкций, но оставили детали на обсуждение.

Ранее Турция сняла ограничения на сирийский импорт.

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