Трамп анонсировал новые переговоры США и России по Украине

В Саудовской Аравии во вторник, 25 февраля, начнутся новые переговоры между США и Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Накануне Трамп отметил, что Российская Федерация обладает «козырями», дающими ей преимущество в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться за стол переговоров по Украине.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее глава РФПИ рассказал о шутках на переговорах между Россией и США.