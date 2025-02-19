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Глава РФПИ рассказал о шутках на переговорах между Россией и США

Глава РФПИ Дмитриев: делегации России и США на переговорах много шутили
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Александр Вильф

Делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии — много шутили. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

«Было много шуток в конце <…> Думаю, мы как-то в следующий раз, наверное, их расскажем», — поделился он.

По словам Дмитриева, шутки сделали атмосферу переговоров «более теплой». Он обратил внимание на то, что глава МИД России Сергей Лавров «много шутил» как и другие коллеги.

При этом глава РФПИ подчеркнул, что диалог делегаций «был вдумчивым».

Накануне в столице Саудовской Аравии прошла встреча делегаций России и США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее стало известно об опасениях Зеленского после встречи РФ и США в Эр-Рияде.

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