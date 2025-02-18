Ушаков анонсировал контакты переговорщиков РФ и США по Украине

Ушаков: отдельные команды переговорщиков РФ и США по Украине вступят в контакт

Отдельные команды переговорщиков от РФ и США по вопросам Украины вступят в контакт. Об этом по итогам переговоров в Эр-Рияде заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Мы обсуждали, изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт», — сказал Ушаков.

Он добавил, что состав команды от России определит глава государства, когда будут известны имена американских участников.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Напротив присутствовала американская сторона: помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также находится в месте проведения встречи.

Ранее Ушаков заявил, что Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения.