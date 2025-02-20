Трамп рассказал об имеющихся у России козырях в переговорах по Украине

Россия обладает «козырями», дающими ей преимущество в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время беседы с журналистским пулом Белого дома Трамп выразил мнение, что «русские хотят закончить войну». Он отметил, что Москва имеет козыри и преимущество, потому что российские войска заняли значительные территории.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Тема урегулирования конфликта обсуждалась на встрече России и США, которая прошла 18 февраля в Эр-Рияде. По итогам встречи стороны договорились определить команды на высоком уровне для работы над урегулированием конфликта «таким образом, чтобы это было долгосрочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон», сообщили в Госдепартаменте США.

Президент России Владимир Путин, комментируя переговоры в Эр-Рияде, отметил, что «результат есть» и Россия готова вернуться за стол переговоров. Накануне он подтвердил эту позицию.

Ранее Путин исключил необходимость посредничества в диалоге между РФ и США.