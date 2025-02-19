Трамп допустил ввод американских добровольцев на Украину

Президент США Дональд Трамп допустил развертывание американских добровольцев на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Иметь там войска было бы хорошо, я был бы не против», — подчеркнул Трамп.

По его словам, он бы хорошо отнесся к такому предложению, если бы его поддержали в Киеве, однако Трамп отметил, что США «очень далеко» и самим им не придется посылать войска на Украину.

До этого палата представителей парламента Нидерландов выступила за возможное развертывание миротворцев на Украине в случае достижения перемирия.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

После беседы с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее Трамп заявил о возможном выводе войск из Сирии.