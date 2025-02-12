«Украина больше всех хочет мира». Трамп поговорил с Путиным и Зеленским

Трамп: разговор с Зеленским прошел хорошо, он хочет мира

Дональд Трамп 12 февраля поговорил с Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским о решении конфликта на Украине. И в Москве, и в Киеве заявили о готовности к миру, отметил президент США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин 12 февраля провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба Кремля. Это был первый официальный разговор двух лидеров с момента вступления Трампа в должность.

Одной из ключевых тем стала Украина.

«Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров».

Также они обсудили обмен заключенными. Трамп заверил, что «американская сторона выполнит все достигнутые договоренности». Кроме того, они поговорили и о ситуации на Ближнем Востоке, иранской ядерной программе и двусторонних отношениях в сфере экономики.

Готовы встретиться лично

Трамп в своей соцсети Truth Social подтвердил, что президенты договорились о тесном сотрудничестве, в том числе о личных визитах в Россию и США.

«Мы уcловились о том, чтобы наши команды начали перегoворы немедленно. И мы начнем со звонка <...> Зеленскому, чтoбы проинформировать его о состоявшейся беседе. Я этим зaймусь прямо сейчас», — написал президент США.

По словам Трампа, переговоры будут вести гoссекретарь США Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, пoмощник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и cпецпосланник Стив Уиткофф. Он также поблагодарил Путина за освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков.

«Мы оба затронули тему великой истории наших народов и того факта, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспомнили о том, что Россия потеряла десятки миллионов людей, а мы, как и они, потеряли очень многих», — добавил Трамп.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, разговор длился почти полтора часа. Он отметил, что Путин готов принять в Москве американскую делегацию для обсуждения взаимных интересов, в том числе украинского кризиса. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что сейчас они не готовы говорить о возможном визите Трампа в Россию. Она также не осведомлена о предварительных условиях личной встречи президентов.

Разговор с Зеленским

Трамп позвонил и Зеленскому. Украинский президент сообщил в Telegram-канале, что это был продолжительный договор «о возможностях достичь мира», о готовности работать вместе, о технологических возможностях Украины.

«Обсудили наш разговор со [главой минфина США] Скотом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию. Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным. Украина больше всех хочет мира. Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир», — заявил Зеленский.

В свою очередь, Трамп отметил, что разговор прошел хорошо, и добавил, что его собеседники готовы заключить мир.

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«Я только что говорила с президентом об этих телефонных беседах. <...> Он сам попросил меня доложить вам, что это были очень хорошие беседы, они были очень положительными», — дополнила Левитт.

Глава МИД Германии Анналена Бербок после разговора Трампа и Путина призвала ЕС готовиться к переговорам. Она отметила, что участие России важно в достижении мира.

«Любой диалог лучше, чем его отсутствие. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи наших войск в ходе специальной военной операции, это самый основной фактор, все остальное — прилагательные», — добавил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.